freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,48 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,48 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 22,50 EUR. Bei 22,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.261 freenet-Aktien.

Bei 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 17,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 28,77 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 637,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 675,50 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.11.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer