freenet Aktie News: freenet am Montagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,04 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:40 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 25,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.685 freenet-Aktien.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,36 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 29,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

