freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,80 EUR zu.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 24,80 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,94 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.690 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 6,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

freenet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte freenet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

