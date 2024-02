freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,08 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 24,08 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 24,02 EUR. Bei 24,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 86.843 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 26,52 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit Abgaben von 13,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,68 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.05.2023.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 28.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte freenet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2023 aus.

