freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 23,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 23,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,59 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 84.724 Aktien.

Am 30.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 27,34 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,33 EUR je freenet-Aktie an.

Am 22.02.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

freenet-Aktie steigt: freenet hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn gesteigert - CEO-Vertrag verlängert

freenet-Aktie: Experten empfehlen freenet im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet