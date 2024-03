freenet Aktie News: freenet am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,52 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,52 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 25,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,58 EUR. Zuletzt wechselten 8.837 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 3,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,04 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 667,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2023 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

