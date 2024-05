freenet Aktie News: freenet tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

freenet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 23,30 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 23,30 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 23,18 EUR. Bei 23,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 364.972 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,68 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 20,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,20 EUR angegeben.

freenet veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

