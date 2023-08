freenet Aktie News: freenet tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 21,38 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 15:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 21,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 21,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.099 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 12,91 Prozent sinken.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,57 EUR.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 675,50 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 08.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von freenet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in freenet abgeworfen

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verloren

freenet-Aktie mit Verlusten: freenet bestätigt nach leichtem Wachstum Jahresprognose