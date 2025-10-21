freenet Aktie News: freenet steigt am Nachmittag

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 27,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 1,4 Prozent auf 27,64 EUR. Bei 27,76 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.363 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 5,93 Prozent sinken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.

