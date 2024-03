freenet Aktie News: freenet steigt am Freitagvormittag

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:04 Uhr 0,2 Prozent. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,22 EUR aus. Bei 25,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.204 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,32 Prozent. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,04 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,48 Prozent auf 637,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,89 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

