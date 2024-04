freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 27,16 EUR zu.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 27,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,10 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.255 Stück gehandelt.

Bei 27,20 EUR erreichte der Titel am 22.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,15 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,65 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 Mio. EUR im Vergleich zu 667,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

