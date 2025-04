freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,22 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 35,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.321 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,84 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,76 Prozent wieder erreichen. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 35,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,97 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,45 EUR.

Am 04.03.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 661,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 688,50 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

