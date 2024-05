freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag südwärts

freenet im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 23,38 EUR nach.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,38 EUR ab. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 23,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,44 EUR. Zuletzt wechselten 2.168 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,28 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach unten.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,20 EUR je freenet-Aktie an.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 638,90 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell