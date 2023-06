freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel freenet 22,52 EUR

Die freenet-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 22,66 EUR abwärts. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,64 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.794 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,77 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,62 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 21,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,07 EUR.

Am 03.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte freenet am 04.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images