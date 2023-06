freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel freenet 22,52 EUR

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 22,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 22,86 EUR. Mit einem Wert von 23,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.366 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 15,55 Prozent wieder erreichen. Bei 18,62 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 18,69 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,07 EUR.

freenet veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte freenet am 04.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

