freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 21,42 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 21,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.160 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,57 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 637,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 675,50 EUR umgesetzt worden waren.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.11.2024.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

