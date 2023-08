freenet Aktie News: freenet reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 21,44 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 15:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 21,44 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 21,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.635 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. 23,41 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 13,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,57 EUR.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

