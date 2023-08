freenet Aktie News: freenet reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,36 EUR zu.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 21,36 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 21,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 21,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.778 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,83 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,57 EUR aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

