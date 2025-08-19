freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von freenet. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,52 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,52 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 28,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 28,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,48 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 23.955 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2024 Kursverluste bis auf 25,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,66 EUR je freenet-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

