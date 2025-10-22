DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.774 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,86 +2,0%Gold4.038 -2,1%
freenet Aktie News: freenet fällt am Mittwochnachmittag

22.10.25 16:08 Uhr

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 27,34 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,34 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 27,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,72 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.334 Stück gehandelt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,38 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 4,90 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,08 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

