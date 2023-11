freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,10 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 25,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.696 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 26,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2023). 5,42 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

