freenet Aktie News: freenet am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von freenet. Mit einem Kurs von 25,30 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,30 EUR an der Tafel. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,34 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 25,22 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.805 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 4,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,17 EUR am 22.12.2022. Abschläge von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,66 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

