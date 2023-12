freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,34 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,34 EUR. Bei 25,34 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 25,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.936 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 25,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,58 Prozent auf 637,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 675,50 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

