freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Nachmittag zu

Heute im Fokus

US-Börsen freundlich -- DAX fester -- Hedgefonds Elliott investiert offenbar Milliarden in Salesforce -- Tesla-Chef Elon Musk steht vor Gericht -- Spotify, WACKER CHEMIE, Uniper, Symrise im Fokus

EZB-Direktor Fabio Panetta: EZB prüft App für digitalen Euro. USA: Frühindikatoren fallen im Dezember den zehnten Monat in Folge. Bayer hat erweiterte EU-Zulassung für Röntgenkontrastmittel erhalten. Januar: Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich aufgehellt. Ford will laut IG Metall in Köln bis zu 3.200 Stellen abbauen. Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen PayPal ein.