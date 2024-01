freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,28 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 26,28 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,18 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.268 freenet-Aktien.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,66 EUR je freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.05.2023.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

