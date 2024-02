freenet Aktie News: freenet kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,12 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 24,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 24,16 EUR. Bei 24,08 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 10.231 Stück.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 9,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 15,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2022 mit 1,68 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 29,66 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 637,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 667,70 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

