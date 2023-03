freenet Aktie News: freenet am Mittag nahe Vortagesschluss

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 23,59 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 23,42 EUR. Bei 23,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 42.402 freenet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Abschläge von 26,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,33 EUR an.

freenet gewährte am 22.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte freenet am 04.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet