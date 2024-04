freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,18 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 27,18 EUR. Bei 27,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 6.820 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2024 bei 27,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 0,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,65 EUR an.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 637,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

freenet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

