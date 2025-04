freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 35,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 35,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 35,04 EUR. Bei 35,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.627 freenet-Aktien.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 35,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,82 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit Abgaben von 35,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,45 EUR.

Am 04.03.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 661,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot