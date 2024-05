freenet Aktie News: freenet verliert am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,30 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 23,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.768 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,68 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 11,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,20 EUR aus.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert am Mittwochmittag