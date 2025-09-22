freenet Aktie News: freenet gibt am Nachmittag ab

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 27,12 EUR ab.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 27,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,12 EUR. Mit einem Wert von 27,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.929 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 27,80 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 4,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,79 EUR.

freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je freenet-Aktie.

