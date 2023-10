freenet Aktie News: freenet am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von freenet. Mit einem Kurs von 23,30 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 23,30 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,64 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 23,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,26 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.044 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Gewinne von 13,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (18,80 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,31 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,73 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,58 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 675,50 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. freenet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

