freenet Aktie News: freenet verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 26,30 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 26,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.313 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 26,52 EUR. 0,84 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 04.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 20,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.05.2023.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

