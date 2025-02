freenet Aktie News: freenet am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,32 EUR zu. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 30,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 229.879 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,90 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2024 (22,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,49 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 618,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,52 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

