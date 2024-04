freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von freenet

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,14 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 27,14 EUR ab. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,12 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 27,38 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 47.395 Aktien.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 29,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,65 EUR an.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

