freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,00 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 27,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 27,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 127.087 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 22,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 667,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,37 EUR im Jahr 2024 aus.

