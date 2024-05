freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 23,14 EUR nach.

Um 11:46 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,14 EUR ab. Die freenet-Aktie sank bis auf 23,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 66.347 Stück.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 18,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Abschläge von 9,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,20 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,32 EUR je Aktie.

