freenet Aktie News: freenet verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von freenet zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,22 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:44 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 23,28 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 23,06 EUR ein. Mit einem Wert von 23,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.258 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,20 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

