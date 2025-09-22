freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,08 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.997 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 27,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 EUR je freenet-Aktie belaufen.

