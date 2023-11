freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Freitagmittag freundlich

So entwickelt sich freenet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 25,28 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,30 EUR. Bei 25,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21.648 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,67 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 19,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 23,42 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 637,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 675,50 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 29.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

