freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Freitagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 25,30 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 15:47 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,20 EUR. Zuletzt wechselten 50.098 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 4,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 23,48 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

