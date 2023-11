freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich freenet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,22 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,22 EUR. Bei 25,24 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 25,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,20 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.633 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,92 Prozent Luft nach oben. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 23,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

