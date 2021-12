freenet Aktie News: freenet legt zu

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 23,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 23,18 EUR. Mit einem Wert von 23,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 292.737 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,64 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2020 gab der Anteilsschein bis auf 16,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,04 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2022 aus.

Die freenet AG ist einer der größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland und führt ein umfassendes Portfolio an Produkten und Services aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste. Dabei verfügt der Provider nicht über eine eigene Netzinfrastruktur, sondern vermarktet Mobilfunkdienstleistungen der Betreiber Telekom, Vodafone, E-Plus und O2 in Deutschland. Des Weiteren werden unter der Hauptmarke mobilcom-debitel sowie im Discountsegment unter den Marken klarmobil, freenetMobile und callmobile eigene netzunabhängige Dienste und Tarife im Vertrags-, Prepaid- und No-frills-Bereich vermarktet. Zudem vertreibt der Konzern auch Mobilfunk-Endgeräte und zusätzliche Services. Dabei läuft der Vertrieb entweder über firmeneigene Shops, über Elektronik- und Flächenmärkte oder über den Online- und Direktvertrieb. Des Weiteren verfügt die Gesellschaft mit freenet.de über ein etabliertes Internet-Portal und erschließt mit dem Bereich Digital Lifestyle ein neues Geschäftsfeld. Dort bietet freenet sogenannte Smarthome-Boxen an, mit denen sich Heizkosten per Steuerung über eine eigene Handy-App senken lassen. Durch die Übernahme des Apple-Händlers Gravis möchte das Unternehmen zudem stärker im Bereich Vertrieb von Hardware, Software und Peripheriegeräten aktiv werden.

Redaktion finanzen.net

