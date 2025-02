freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich freenet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 30,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 30,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 31,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 253.043 freenet-Aktien.

Am 25.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 0,52 Prozent zulegen. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,47 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,49 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,52 Prozent zurück. Hier wurden 618,50 Mio. EUR gegenüber 668,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer

Starker Wochentag in Frankfurt: Am Montagmittag Gewinne im TecDAX