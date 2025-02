freenet Aktie News: freenet steigt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,60 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 30,60 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 30,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.835 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,90 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2024 (22,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 25,56 Prozent wieder erreichen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,49 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

