freenet Aktie News: freenet am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 35,38 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 35,38 EUR nach oben. Bei 35,42 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 35,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.853 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 35,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,19 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 35,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,39 EUR an.

Am 07.11.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,17 Prozent auf 618,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

