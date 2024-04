freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR ab. Bei 26,76 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 27,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 62.671 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 22,03 Prozent sinken.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,65 EUR aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,35 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

