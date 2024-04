freenet Aktie News: freenet gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 26,68 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 26,68 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,66 EUR. Bei 27,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 146.298 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. 2,77 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 21,74 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,65 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2024 aus.

