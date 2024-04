freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,94 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,94 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,08 EUR an. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 26,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.591 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 1,78 Prozent zulegen. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Umsatzseitig standen 637,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 667,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte freenet die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochmittag