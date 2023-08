freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 21,38 EUR abwärts.

Das Papier von freenet befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 21,38 EUR ab. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,38 EUR ab. Bei 21,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.372 freenet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 23,76 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,91 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,57 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. freenet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

